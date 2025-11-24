Siirt'te uçuruma düşen araçtaki ölü ve yaralıya ertesi gün ulaşıldı

- Siirt'te Tahte Mendik mevkiinde dün akşam araç şarampole devrildi.
- Araç ertesi gün fark edildi ve ekipler 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirledi.
- Ölen şahsın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı hastaneye sevk edildi.
Dün akşam Siirt'in Tahte Mendik mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi. Araç metrelerce yuvarlandığı için kaza, gündüz vatandaşlar tarafından fark edildi.
ÖLÜ VE YARALIYA ERTESİ GÜN ULAŞILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını belirledi.
Hayatını kaybeden Hakim Esen’in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, yaralı Ü.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.