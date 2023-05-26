Silivri'de bulunan 3 cesedin ardından Çatalca'da da kazı yapıldı Silivri'de yapılan kazıda 3 kişiye ait cesetlerin bulunmasının ardından gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Çatalca'da iki kişinin cesedinin bulunması için kazı çalışması yapıldı. Polis, aramada herhangi bir bulguya rastlamadı.

DHA

Kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu değerlendirilen cesetler, 23 Mayıs günü İstanbul’un Silivri ilçesinde bulundu.

Daha bunun şoku yaşanırken, olayla ilgili gözaltına alınan Ömer Y.’nin iki kişiyi daha öldürdüğü öne sürüldü.

Polis, arama çalışmalarını bu kez Çatalca’ya yönlendirdi.

'Kayıp 2 kişiyi daha gömdü' iddiası

Ömer Y.’nin yine kayıp olarak aranan Mücahit Polat ve akrabası Erdoğan Polat'ı da öldürerek burada bir yere gömdüğü iddia edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Ovayenice Mahallesi'nde bulunan alanda arama çalışması yapıldı.

Herhangi bir bulguya rastlanmadı

Aramaya Ömer Y. ile birlikte gözaltına alınan Ünal Y. de katıldı.

Ünal Y.'nin gösterdiği alanlarda yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.