Silivri'de evde mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı

DHA

Bugün saat 14.00 civarında İstanbul'un Silivri ilçesi Fatih Mahallesi'nde, Fatih Cami Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın birinci katından gelen çocuk ağlama sesleri, çevredeki vatandaşları harekete geçirdi. Durumu fark eden mahalle sakinleri, hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, polis eşliğinde merdivenli araç kullanarak daireye giriş yaptı. İçeride mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Küçük çocuk, bir süre polis aracında bekletilirken polis ekipleri, ailesine ulaşarak durumu bildirdi. Kısa süre sonra adrese gelen aileye, minik çocuk sağlıklı bir şekilde teslim edildi.