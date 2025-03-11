Sinop’ta iki katlı ahşap evde yangın

AA & Ensonhaber

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde, Ali Turan’a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahşap yapının her tarafını sararak mahallede paniğe neden oldu.

Ev sahibi Ali Turan, dumanları fark eder etmez durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Mahalle sakinleri de büyük bir endişeyle ekiplerin çalışmalarını takip etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülse de ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekipler olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililer, yangının nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatırken, mahalle sakinleri benzer olayların önlenmesi için eski ahşap yapıların daha iyi korunması gerektiğini belirtti.