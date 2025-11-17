Sinop'ta tıra arkadan çarpan otomobilisn sürücüsü öldü

- Sinop-Samsun kara yolunda Engin Sipahi yönetimindeki otomobil, tıra arkadan çarptı.
- Sipahi ağır yaralanarak kurtarıldıktan sonra olay yerinde hayatını kaybetti.
- Sipahi'nin Sinop Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğretmen olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bugün saat 13.00 sıralarında Sinop-Samsun kara yolunda, Engin Sipahi yönetimindeki 34 PG 4579 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 06 CNB 263 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü Engin Sipahi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Sipahi’yi çıkarmak için çalışma başlattı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sıkışan sürücü araçtan çıkarılmasının ardından kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sipahi’nin Sinop Özel Eğitim Meslek Okulu’nda Özel Eğitim Öğretmeni olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.