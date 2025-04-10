Sinop’ta yüksekten düşen işçi yaralandı

İHA
Sinop'ta Zeytinlik Mahallesi 212 Nolu Sokak'ta A.A isimli işçi, kalıp çakımı yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
DURUMU İYİ
A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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