Şırnak'da sahte kürtaj ve tedavi uygulayan doktora tutuklama

DHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan bir hastanede görev yapan Kadın Doğum Uzmanı İ.B.(58) hakkında çok sayıda şikayet gelmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Doktor İ.B.'nin, hastalarından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddia edildi.

SAHTE KÜRTAJ VE TEDAVİ İDDİASINA SORUŞTURMA

Gelen iddialar üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı.

FETÜSLER MAĞDURLARLA EŞLEŞMEDİ

Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi.

İ.B.'nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı.

DOKTOR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Doktor İ.B. ile 3 klinik çalışanı, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.