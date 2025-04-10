Şırnak'ta 19 yaşındaki çobanın bıçaklanmış cesedi bulundu

AA & Ensonhaber
Şırnak'ın İdil ilçesi Sırtköy beldesindeki meralık alana sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren Kamil Arslan, eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sonucu 19 yaşındaki Arslan'ın cesedi Beyaz Dağı bölgesindeki meralık alanda bulundu.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Arslan'ın cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma ekiplerince şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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