Şırnak'ta 19 yaşındaki çobanın bıçaklanmış cesedi bulundu
AA & Ensonhaber

Şırnak'ın İdil ilçesi Sırtköy beldesindeki meralık alana sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren Kamil Arslan, eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sonucu 19 yaşındaki Arslan'ın cesedi Beyaz Dağı bölgesindeki meralık alanda bulundu.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Arslan'ın cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekiplerince şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor