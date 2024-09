Şırnak'ta akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı Akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, ölen kişinin yakınları da husumetli oldukları ailenin evine silahlı saldırı düzenledi, 3 kişi yaralandı.

İHA

Gece saatlerinde Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Koçtepe köyünde, aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

AĞIR YARALI OKTAY, KURTARILAMADI

Çatışmada ağır yaralanan Murat Oktay, acilen kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oktay'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

İNTİKAM SALDIRISINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Bu üzücü olayın hemen ardından, Murat Oktay'ın yakınları, husumetli oldukları aileye ait eve silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda L.N. (31), N.O. (38) ve T.O. (35) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, M.O., H.O. ve T.O. gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)