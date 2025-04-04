Ağrı'da yola kaçan topunu alan çocuğa otomobil çarptı

İHA
Ağrı kent merkezindeki çevre yolunda dün meydana gelen feci kazada, sokakta oynarken topunun peşinden yola çıkan 10 yaşındaki M.A.Ö., İ.Ö. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğa olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken M.A.Ö., hızla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen küçük çocuk hayata tutunamadı.
Kazanın ardından sürücü İ.Ö. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. M.A.Ö.’nün acı haberi, ailesi ve mahalle sakinlerini derin bir yasa boğdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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