Şırnak'ta duvara çarpan otomobildeki iki kişi öldü

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkıp bina duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ARAÇTAN ÇIKARILDI
Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yapılan kontrolde Yiğit ve Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Silopi Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yiğit ve Tanrıkulu’nun cenazeleri Karşıyaka Mahallesi’nde toprağa verildi.
Öte yandan, Mehmet Kadri Yiğit'ten geriye, bir süre bir yakınlarının düğününde ortada oynarken çekilmiş görüntüleri kaldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
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