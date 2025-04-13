Şırnak'ta duvara çarpan otomobildeki iki kişi öldü
DHA

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkıp bina duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAN ÇIKARILDI

Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yapılan kontrolde Yiğit ve Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Silopi Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yiğit ve Tanrıkulu’nun cenazeleri Karşıyaka Mahallesi’nde toprağa verildi.

Öte yandan, Mehmet Kadri Yiğit'ten geriye, bir süre bir yakınlarının düğününde ortada oynarken çekilmiş görüntüleri kaldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editor