Şırnak'ta eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın kurtarılamadı

AA & Ensonhaber

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında yaşayan 65 yaşındaki A.E. ile eşi 49 yaşındaki N.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.E., silahıyla eşi N.E.'ye ateş açtı. Olayda kadın ağır yaralandı.

AĞIR YARALI KADIN, KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan A.E.'yi yakalamak için operasyon başlattı.