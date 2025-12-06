Abone ol: Google News

Şırnak'ta mağarada jeneratör gazından zehirlendi

Cizre ilçesinde girdiği mağarada jeneratörden sızan gazdan zehirlenen kişinin cansız bedeni bulundu.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 16:32
  • Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir mağarada jeneratör gazından zehirlenen bir kişi ölü bulundu.
  • Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, hareketsiz halde bulunan ve ihbar üzerine gelen ekipler tarafından tespit edildi.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyü kırsalında mağarada hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ZEHİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

