Şırnak’ta sözlü tartışma kanlı bitti: Balta ile öldürüldü

- Şırnak'ta Ömer Kayar ile R.N. arasındaki tartışma, R.N.'nin baltayla saldırması sonucu kanlı bitti.
- Kayar, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, R.N. ise kısa sürede yakalandı.
- R.N.'nin daha önce de benzer suçlara karıştığı öğrenildi.
Şırnak’ın merkez Bahçelievler Mahallesi’nde sabaha karşı 03.30 sularında Ömer Kayar ile R.N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Baltayla Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Olay sırasında R.N., eline geçirdiği balta ile Ömer Kayar’ın kafasına vurdu ve kaçtı. Devriye gezen polis ekiplerinin anonsu üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Kayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli Cizre’de Yakalandı
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 400 kişilik özel ekip titiz bir çalışma yürüttü. Şüpheli R.N., Cizre ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Şüphelinin Geçmişte de Benzer Olayları Bulunuyor
Polis kayıtlarına göre R.N.’nin daha önce de bir gece bekçisiyle tartıştığı ve silahla yaralama olayına karıştığı tespit edildi.