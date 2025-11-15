Şırnak’ta sözlü tartışma kanlı bitti: Balta ile öldürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şırnak’ın merkez Bahçelievler Mahallesi’nde sabaha karşı 03.30 sularında Ömer Kayar ile R.N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Baltayla Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Olay sırasında R.N., eline geçirdiği balta ile Ömer Kayar’ın kafasına vurdu ve kaçtı. Devriye gezen polis ekiplerinin anonsu üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Kayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Cizre’de Yakalandı

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 400 kişilik özel ekip titiz bir çalışma yürüttü. Şüpheli R.N., Cizre ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin Geçmişte de Benzer Olayları Bulunuyor

Polis kayıtlarına göre R.N.’nin daha önce de bir gece bekçisiyle tartıştığı ve silahla yaralama olayına karıştığı tespit edildi.