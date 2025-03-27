Şırnak'ta tartıştığı eşini öldüren şahıs yakalandı

DHA

24 Mart’ta, Şırnak'ın Cizre ilçesi Güçlü köyü Kolgezer mezrasında korkunç bir cinayet meydana geldi.

Abdulkerim Ergün, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Nesibe Ergün'e tabancayla ateş etti.

Nesibe Ergün yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nesibe Ergün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin çalışmasında Abdulkerim Ergün, Cizre'ye bağlı Kaya köyü ile İdil'e bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken yakalanıp gözaltına alındı.

İşlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Abdulkerim Ergün, çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.