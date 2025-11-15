Şırnak'ta tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü Şırnak'ta R.N. evine gelen Ömer Kayar’ı çıkan tartışmada balta ile başına vurup öldürdü. Evde bulunan kadını da bıçakla yaralayan R.N., polis tarafından yakalandı.

Göster Hızlı Özet Şırnak'ta R.N., evine gelen Ömer Kayar'ı balta ile öldürdü.

Evdeki kadını da bıçakla yaralayan R.N., kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Şırnak Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda, gece saat 03.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. R.N. ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. BALTAYLA VURDU Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.N., evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar’ın başına vurup kaçtı. HAYATINI KAYBETTİ İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayar’ın cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. ŞÜPHELİ YAKALANDI Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, R.N.’yi Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan R.N.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 3. Sayfa Haberleri Malatya'da kar nedeniyle 33 kişi mahsur kaldı

