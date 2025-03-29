Şırnak'ta yanan tır kullanılamaz hale geldi

AA

Cizre-Nusaybin istikametinde, bir lojistik firmasına ait, N.Ö. idaresindeki 33 CKM 48 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YANGINI SÜRÜCÜ HABER VERDİ

Alevleri fark eden sürücü, durdurduğu araçtan inerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Cizre Belediyesine ait sulama aracı sevk edildi.

TIR KULLANILAMAZ HALDE

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.