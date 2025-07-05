Şırnak'taki orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Güçlükonak-Siirt sınırında yer alan Yarımca, Kırkağaç ve Yenidemir köylerindeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter de havadan destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede soğutma çalışması devam ederken, Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gabar Yenidemir köyü mevkisinde çıkan yangın, 1 helikopter, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap, itfaiye aracı, TPAO Bölge Müdürlüğüne ait su tankeri ve ekibi, İl Özel İdare arazözü ve tüm ekipler ile müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.