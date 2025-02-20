DHA

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak’ta bulunan beş katlı bir binada, bugün saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın içini yoğun dumanla kaplarken, panikleyen 8 kişi çatıya çıkarak yardım çağrısında bulundu.

ÇATIDAKİ 8 KİŞİ KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla çatıya ulaşarak mahsur kalanları güvenli bir şekilde tahliye etti. Kurtarılan kişilere sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde gerekli kontroller yapıldı.

Yangına tanık olan Osman Kulu, "Dumanı fark edince hemen buraya geldim. İtfaiye, iki kız çocuğunu, anne ve babalarını ve bir bebeği dışarı çıkardı. Hâlâ içeride kalanlar vardı, onları da şimdi tahliye ediyorlar. Yangının neden çıktığını bilmiyorum" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler devam ediyor.