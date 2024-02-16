Şişli'de yürüyen merdiven bakımında sıkışan işçi can verdi İstanbul Şişli'de, metroya inen yürüyen merdivenin bakım çalışması sırasında yaşanan iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.

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AA & Ensonhaber

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda, metro istasyonuna inen yürüyen merdivenin bakımı için çalışan işçilerden Buğrahan B. (31), henüz belirlenemeyen bir nedenle yürüyen merdivenin mekanizmasıyla sıkıştı.

Hastaneye kaldırılan işçi, kurtarılamadı

Olayın bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Buğrahan B., sağlık görevlileri tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış durumda.

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: