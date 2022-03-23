Sivas'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ulu Baran Kalemköy'ün evine gitti.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda oyun oynayan 12 yaşındaki Ulu Baran Kalemköy, bölgedeki bir sokak köpeğinin saldırısı üzerine paniğe kapılıp kendisini yola atmıştı.

O sırada bölgeden geçen bir otomobil ise minik Baran'a çarpmıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Baran, 4 saatlik bir ameliyat geçirmiş ardından ise taburcu edilmişti.

VALİ SALİH AYHAN ZİYARETE GİTTİ

Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan ile birlikte Baran'ı evinde ziyaret etti.

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Ayhan, Baran ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Ayhan, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için de gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

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