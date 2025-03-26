Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bazı gruplar sokağa çıkarken, şahıslar ise sosyal medya hesapları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulundu.
Sivas'ta yaşadığı öğrenilen B.G. isimli bir şahıs ise, sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar bende :D" şeklinde çağrıda bulundu.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Silah ifşası yaptığı tespit edilen şüphelinin paylaşımının ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hareket geçti.
Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.G., "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.
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