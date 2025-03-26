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Sivas'ta "AK Partilileri öldürün" paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

Sivas'ta "AK Partilileri öldürün" paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı Sivas'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı silahlı paylaşıma "Her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden" notunu düşen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.