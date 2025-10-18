Sivas'ta drift atan sürücü cezadan kaçamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafik magandası bu kez Sivas'ta ortaya çıktı...

Sivas'ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yakınlarında meydana gelen olayda, trafik güvenliğinin sağlanması, halkın huzur ve istirahatini bozan araçlar üzerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden otomobil, Sivas Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

OTOMOBİL TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Araç sürücüsü E.D’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesinden 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil sürücüsünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken otomobil 60 gün trafikten men edildi.

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Drift atarak çevreyi rahatsız eden araç ve sürücüleri hakkında denetimlerimiz kesintisiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.