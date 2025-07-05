Sivas'ta kocası ile aynı otobüste şoförlük yapıyor

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Sevda Yılmaz Arslan, yıllardır içinde taşıdığı şehirler arası şoförü kocası İbrahim Arslan’ın desteğiyle harekete geçerek gerekli eğitimleri ve belgeleri tamamladıktan sonra direksiyon başına geçti.

Arslan, artık eşiyle birlikte aynı otobüste çalışarak, Türkiye’nin dört bir yanına yolcu taşıyor. Çift, hem görenlerin dikkatini çekiyor hem de takdirini topluyor.

"BEN DE YAPABİLİRİM DEDİM"

Sevda Yılmaz Arslan, kocasıyla beraber sürekli yolculuk yaptıklarını belirterek, "Eşimle birlikte bu işi birkaç yıldır yapıyoruz. Son zamanlarda ben de yapabilirim dedim. Sınavlarına girdim ve ehliyetimi büyüttüm, ben de otobüs kullanmaya başladım. Yolun başındayım ama yapıyorum. Güzel talepler alıyorum, ilgi gösteriyorlar, kendi aracımın hostesliğini de de yapıyorum. İnsanlar gördüğü zaman olumlu tepkiler veriyor. Benimle gelen yolcularımız benimle geri dönüyorlar. Çok güzel bir duygu ve bu direksiyonda olmak özgüven veriyor." dedi.

"OTOBÜS KÜÇÜK ARAÇTAN DAHA ZEVKLİ DİYEBİLİRM"

Otobüsün sürmenin küçük araç kullanmaktan daha keyifli olduğunu belirten Sevta Kaptan, "Otobüs, küçük araçtan daha zevkli diyebilirim. Kolaylığı olduğu gibi zorluğu da var ama bir şekilde götürüyoruz. Bizim evimiz otobüs ve her şeyimiz burada. Biz evimizde kalamıyoruz. 7 gün 24 saat eşimle beraberiz. Yıllardır İstanbul-Sivas arası gidip geliyoruz. Yolcularım beni sosyal medyada gördüklerini ve beni orada gördüklerinde çok sevindiklerini söylüyorlar.

Bu tarz duyumlarını alıyorum. Zara’dan ve Sivas bölgesinden ilk kadın kaptan ben olduğumu düşünüyorum. Daha öncesinde hiç kimseye görmedim. İnşallah, benim arkamdan da kadınlarımız aynı şekilde devam eder. Torunumun yanında olmak varken yolcularımızla birlikte gidip geliyoruz. Yapamazsın dediler, otobüse merak saldım ve yaptım. Kadınlar her şeyi yapar." dedi.

"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

İbrahim Arslan, eşinin direksiyonun başına geçtiği zaman insanların şaşırdığını ifade ederek şöyle konuştu: