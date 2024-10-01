Sivas’ta otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: 5 yaralı Otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

DHA

Bugün saat 19.00 civarında Sivas-Kayseri karayolunda, Mescitli köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. S.T. (29) yönetimindeki 58 HB 983 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden M.T.'nin kullandığı 58 AFK 059 plakalı yolcu otobüsünün ön tekerine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Olayın ardından sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan S.T. ile Z.T. (51), A.D. (22), M.D. (48) ve A.T.Ç. (7) yaralandı, ancak otobüsteki yolcular zarar görmedi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne taşındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)