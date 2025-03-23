Sivas'ta yangın: 92 yaşındaki kadın can verdi

AA & Ensonhaber

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Kuluncak köyünde, müstakil bir evde yangın çıktığını fark edenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yalnız yaşayan Z.A.'yı güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Z.A., Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Z.A'nın cenazesi hastane morguna sevk edildi.