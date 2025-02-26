Sokak hayvanları derneğine 'haksız kazanç' davası: 14 sanık için 7'şer yıl hapis istemi

DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adı altında toplanan bağışları kişisel çıkarları için kullandıkları iddia edilen dernek yöneticileri ve diğer ilgili kişiler hakkında soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda, dernek yöneticilerinin yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarken, 8 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı, bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Dernek Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç ve 'Papağan Evi' isimli dükkanın sahibi Ertan Işık, "görevi kötüye kullanma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SATE FATURA DÜZENLEDİLER

Soruşturma kapsamında, dernek yetkililerinin sokak hayvanları için bağışlanan paraları kişisel ihtiyaçları için harcadıkları, ayrıca mama alımında sahte fatura düzenleyerek gelir akladıkları tespit edildi. Sayıştay denetçileri ve bilirkişi raporları, derneğin hesap hareketlerini inceledi ve bağışların dernek faaliyetleriyle ilgili olmadığını ortaya koydu. Ayrıca, dernek üyeleri arasında yapılan para transferlerinin, başkan ve ailesinin hesaplarına yönlendirildiği bilgisine yer verildi. İddianamede, dernekten haksız bir şekilde çekilen 6 milyon 621 bin liranın, Buket Özgünlü ve ailesine aktarıldığı ifade edildi.

18 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE HAKSIZ KAZANÇ

Bunun yanı sıra, 2021-2024 yılları arasında Ertan Işık tarafından düzenlenen 170 sahte mama faturasıyla 5 milyon 558 bin lira usulsüz kazanç sağlandığı belirlendi. Derneğin toplamda 18 milyon 627 bin lira zarara uğratıldığı iddia edilmekte.

Söz konusu iddianamede, dernek başkanı ve diğer sanıklar hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açıldı.