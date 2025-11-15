Spiridon II gemisi 24 gün sonra Uruguay'a dönüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bandırma açıklarında 22 Ekim’den bu yana "kontrol hükümlerine aykırı" olduğu gerekçesiyle karaya çıkarılmasına izin verilmeyen Spiridon II adlı canlı hayvan taşıma gemisi, 24 günlük bekleyişin ardından rotasını yeniden Uruguay’a çevirdi. Çanakkale Boğazı'nı geçerek Akdeniz’e açılan gemi, Bozcaada açıklarında ilerlerken uzmanlar dönüş yolculuğunun ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

MAHKEME KARARI VE HAYVAN İTHALİ ENGELİ

Mahkeme, gemide mikroçipi okunamayan veya küpesi bulunmayan 146 hayvan, yolculuk sırasında ölen 58 sığır ve kayıtlarla uyuşmayan 469 hayvan nedeniyle ithalatın uygun bulunmadığını açıkladı. Bu şartlar nedeniyle binlerce hayvan Türkiye’ye alınmayarak geminin menşei ülkesine geri gönderilmesine karar verildi.

AÇIKTA BEKLEYEN GEMİDE DOĞUM İDDİALARI

İddialara göre, gemi demirde beklediği süre boyunca yaklaşık 140 gebe düve doğum yaptı. Doğan buzağıların büyük kısmı yaşam mücadelesini kaybetti. Uzmanlar, doğumların kapalı ve hijyenik olmayan bir gemi ortamında gerçekleşmesinin hem buzağılar hem de anneleri için ölümcül risk oluşturduğunu belirtiyor.

"HAYVANLARIN DURUMU ÖLÜMCÜL"

Animal Welfare Foundation yetkilisi Maria Boada, geminin ikinci kez uzun bir yolculuğa çıkmasının hayvanlar için ölümcül olabileceğini vurguladı:

“Yeterli yem yüklenmediğini görüyoruz. Bu hayvanların Uruguay’a ulaşması çok zor. Büyük ihtimalle açık denizde gemiden atılacaklar.”

Avustralyalı veteriner Dr. Lynn Simpson ise gemide sadece hayvan refahının değil, halk sağlığı ve çevre güvenliğinin de tehdit altında olduğunu ifade etti:

Bulker torbalarındaki kararmış bölgelerden çürüyen ceset sıvıları güverteye yayılıyor. Bu durum bulaşıcı hastalık riskini artırıyor. Mürettebat da aşırı sıcaklık, amonyak ve kötü hijyen nedeniyle ciddi şekilde tehdit altında.

HAYVANLARIN AKIBETİ, URUGUAY'DA TAKİP EDİLECEK

Animal Save Movement Türkiye, geminin Uruguay’a varması hâlinde hayvanların durumunun ülkedeki partner kuruluş tarafından takip edileceğini açıkladı. Uzmanlar, uzun yolculuk, yetersiz beslenme, kötü yaşam şartları, hastalık riski ve açıkta gerçekleşen doğumlar nedeniyle gemideki hayvanların yaşam şansının son derece düşük olduğuna dikkat çekiyor.

Bu olay, canlı hayvan ticaretinin yol açtığı ağır tabloyu bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar, gemideki hayvanların sağlık ve yaşam güvenliği açısından acil önlem alınması gerektiğini vurguluyor.