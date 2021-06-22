Sultanbeyli'deki duvar işçisi, balçığa saplandı

Okul inşaatında çalışan işçi, balçığa saplanmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultanbyeli'de Fatih Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde bir okulun yapımı devam ediyor.

Yapımı süren okul inşaatında çalışan 25 yaşındaki duvar işçisi Kaan Gürkan Özlen, balçığa saplandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Özlen, ambulansla Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

























