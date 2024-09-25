DHA

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, polis memuru Şeyma Yılmaz'ın suçlu Yunus Emre Geçit tarafından şehit edilmesine sert bir tepki gösterdi.

Özcan, katilin çöp aracıyla karakola götürülmesine dair eleştirilerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Tüm Türkiye, son iki gündür şehit polis memurumuz Şeyma Yılmaz'ı konuşuyor. Bazı yorumlarda sapık sanığın çöp poşetiyle karakola götürülmesi eleştiriliyor. Ancak benim eleştirim başka bir noktaya odaklanıyor. Neden hayvan toplama aracıyla bu şahsı götürüyorsunuz? Bu şekilde hayvanlara hakaret ediyorsunuz. Onların benim gözümde değeri yok. Böylece hayvanlara haksızlık yapıyorsunuz. Koyun çöp konteynerine, onunla götürün karakola.

'BUNLAR ÇÖP GİBİ MAL GİBİ ADAMLAR'

Başkan Özcan, katile çöp poşeti giydirilmesine tepki gösterilmesini de sapkınlık olarak nitelendirerek açıklamalarına şöyle devam etti:

Böyle bir vahşilik böyle bir şey olmaz. 26 tane suç kaydı olan adam sokakta dolaşıyor, gencecik polis memurumuzu şehit ediyor. Bunun affedilir bir tarafı da yok. Polisin tenkit edilebilir bir tarafı da yok. Türkiye'de idam cezasının tekrar gündeme gelmesi lazım. Bizim halkımız üniformalı memurlarımıza saygı göstermek durumunda. Bunu özellikle söylüyorum. Polis kardeşlerimiz amirlerinden, savcılardan aldıkları talimatı uyguluyorlar. Bunun altında başka şey aramak, çöp poşetiyle adamı niye götürüyorsunuz demek bana göre sapkınlık. Çünkü bunlar çöp gibi mal gibi adamlar.