İngiltere’den kocası ve kızıyla birlikte Gaziantep’e tatile gelen Bangladeşli kadının kocası, otelden çıkış işlemi yapacakları esnada 3 yaşındaki kızlarını kaçırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Syeda Gulshana Begüm (30), kocası P.Ş.H. (50) ve kızı Ruqaiyyah Şhah Hussain (3) ile tatil için İngiltere’den Türkiye geldi.

Aynı zamanda İngiltere vatandaşı da olan Bangladeşli aile, Türkiye turları çerçevesinde 16 Haziran’da Gaziantep’e giderek Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti.

Eşini odaya gönderdi, planını devreye soktu

2 gün kaldıktan sonra 18 Haziran günü resepsiyonda çıkış işlemlerini yapan P.Ş.H., bu esnada eşi Syeda Gulshana Begüm'ü tekrar odaya gönderdi.

Eşi tekrar odaya çıktıktan sonra çıkış işlemlerini tamamlayan P.Ş.H, kızını da yanına alarak ortadan kayboldu.

Tatil için geldiği Gaziantep'te kızı kocası tarafından kaçırıldı ViDEO

Kızıyla kaçtı

P.Ş.H.’nin Syeda Gulshana Begüm'ü bırakarak kızıyla birlikte kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sonrası ne yapacağını şaşıran ve kızını Gaziantep'te bulacağı ümidiyle çaresizce bekleyen anne, ne ülkesine ne İngiltere'ye ne de başka bir yere gidebiliyor.

“Eşim benden izinsiz kızımı alarak kaçtı”

Hayatının şokunu yaşayan Syeda Gulshana Begüm, eşinin kızını kaçırdığını iddia ederek, çaresizce beklediğini ve yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Olay anını İHA’ya anlatan Syeda Gulshana Begüm, “Haziran ayının 7’sinde İngiltere'den tatil için Türkiye’ye geldik. Ayın 16’sında da Gaziantep'teki otele yerleştik. Ayın 18'inde buradaki otelden çıkış yapacakken eşim beni tekrar odaya gönderdi. Ben de tekrar odaya çıktım. Sonrasında da eşim beni beklemeden kızımı da kaçırarak gitti. Eşim benden izinsiz kızımı alarak kaçtı.” dedi.

“Türk yetkililerden destek bekliyorum”

Eşinin kızını önce Gaziantep’in İslahiye ilçesine, oradan da Hatay’a kaçırdığını iddia eden Begüm, “Valizlerle otelden çıktıktan sonra taksiye binmişler, sonrasında İslahiye ilçesine, oradan da duyduğumuza göre Hatay'a gitmişler. Şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. Kızımın bulunmasını istiyorum. Türk yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Babası onu Suriye'ye kaçırmış olabilir”

Kocasının kızını kaçırması sonrası zor günler geçiren ve gözyaşı döken Syeda Gulshana Begüm, “Kızım daha 3 yaşında. Kızımın durumundan endişe ediyoruz. Kızımın bulunmasını istiyorum. Ne halde olduğunu bile bilmiyorum. Babası onu Suriye'ye kaçırmış olabilir. Belki de kızımı hiçbir zaman göremeyeceğim. Ben aynı otelde kızımın bulunmasını bekliyorum. Türk insanlarından, medyadan ve polis ekiplerinden destek bekliyoruz.” diye konuştu.