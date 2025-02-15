Tayfun Demirören tutuklandı

Demirören Yatırım Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören’in tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ŞİRKETİYLE İLGİLİ TÜM YATIRIM VE BORÇLARDAN KENDİSİ SORUMLUDUR"

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait ‘Mikare Real Estate’ şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.



Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır. Sn. Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur. Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır. Basına ve kamuoyuna duyurulur.