Tehditle çek ve senet imzalattıkları 2 vatandaşı 25 milyon lira dolandırdılar Kayseri merkezli 4 ilde polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 vatandaşı tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon lira dolandıran 7 şahıs yakalandı.

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İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 vatandaşı tehditle 25 milyon lira değerinde çek ve senet imzalatarak kendi aralarında kurmuş oldukları ticaretle organize bir şekilde hareket edip hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik Kayseri merkezli Bursa, Bingöl, Kütahya ve Sivas illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon düzenlendi.

Operasyonda olaya karışan 7 şahıs yakalandı.

29 milyon 916 bin lira değerinde çek ve senet bulundu

Öte yandan operasyonda yapılan aramalar neticesinde 6 adet toplam 29 milyon 916 bin lira değerinde çek ve senet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişeği ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dokümanlar ele geçirildi.

Yakalanan 7 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)