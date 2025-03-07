Tekirdağ'da 10 gündür haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu

İHA
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yakınlarının günlerdir ulaşamadığı 64 yaşındaki Feyzullah Şeker için Alipaşa Mahallesi Nurullah Ataç Sokak’taki evine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Tek başına yaşadığı belirtilen Şeker, ekipler tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerine gelen savcı ve polis ekipleri detaylı inceleme yaptıktan sonra Şeker’in cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölüm nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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