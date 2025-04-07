Tekirdağ'da 2 katlı ahşap evde çökme

DHA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi’nde bulunan 2 katlı ahşap bir ev, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Durumun bildirildiği ihbar üzerine, bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, çöken evin içinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

EVİN 1 AY ÖNCE BOŞALTILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Ev çevresine güvenlik şeridi çekilerek, olası tehlikelere karşı önlemler alındı. Çöken evin sahibi hakkında yapılan araştırmada, evin yaklaşık 1 ay önce boşaltıldığı öğrenildi.