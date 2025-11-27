Tekirdağ'da hayatını kaybeden asker, Bingöl'de defnedildi

- Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, askerlik görevi sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
- Bingöl Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan Gönlüaçık, Genç ilçesine taşındı.
- Cenaze namazı sonrası, Gönlüaçık, dualarla Kupar Mezarlığı'nda defnedildi.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde askerlik görevini sürdürürken geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, memleketi Bingöl’e getirildi. Şehit Gönlüaçık için bugün saat 14.00’te Bingöl Havalimanı’nda askeri tören düzenlendi.
KONVOYLA MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ
Havalimanındaki törenin ardından Gönlüaçık’ın naaşı askeri konvoy eşliğinde Genç ilçesine taşındı. İlçe merkezinde vatandaşların karşıladığı Gönlüaçık için Abdurrahim Özge Camii’nde, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
DUALARLA DEFNEDİLDİ
Kılınan cenaze namazının ardından Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, Kültür Mahallesi Kupar Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.