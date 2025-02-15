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İHA

Bugün saat 15.30 civarında Tekirdağ'da, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde bir kimya fabrikası yakınlarında, Raif A. (63) yönetimindeki 59 S 6215 plakalı Akın Raşel Tekstil Boyahanesi'ne ait servis minibüsü, yağışların etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek takla attı.

24 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Raif A. ve minibüs içindeki 24 işçi yaralandı. Olayın hemen ardından 6 ambulans ve 2 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Emniyet ekipleri, yolda trafik güvenliğini sağladı.

8 YARALININ DURUMU AĞIR

Kaza anında büyük panik yaşanırken, yaralılardan 16'sı Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan diğer yaralılar ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, yol üzerindeki trafik güvenliğini sağladı.