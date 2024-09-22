Haberler



3. Sayfa



Tekirdağ'da kimyasal fabrika yangını dron ile görüntülendi

Tekirdağ'da kimyasal fabrika yangını dron ile görüntülendi Tekirdağ Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde kimyasal boya üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında dron ile görüntülendi. Yangının fabrikanın büyük bölümünü etkilediği anlar havadan net bir şekilde kaydedildi.