Tekirdağ'da kimyasal fabrika yangını dron ile görüntülendi

İHA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kimyasal fabrikasında çıkan yangın, fabrikanın büyük kısmını sararken, alevler ve dumanlar gökyüzüne yükseldi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, dron ile yapılan çekimlerde fabrikanın yangınla kaplanan bölümleri, dumanların yoğunluğu ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan gözlemlendi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Fabrika yangını kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması başlatıldı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de olay yerine gelerek yangının çıkış sebebi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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