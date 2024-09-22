Tekirdağ'da kimyasal fabrika yangını dron ile görüntülendi
İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kimyasal fabrikasında çıkan yangın, fabrikanın büyük kısmını sararken, alevler ve dumanlar gökyüzüne yükseldi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, dron ile yapılan çekimlerde fabrikanın yangınla kaplanan bölümleri, dumanların yoğunluğu ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan gözlemlendi.

KONTROL ALTINA ALINDI

yangını kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması başlatıldı.

Valisi Recep Soytürk de olay yerine gelerek yangının çıkış sebebi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör