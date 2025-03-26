Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı

İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi ile Yulaflı Caddesi'nin birleştiği Birpa mevkiindeki ışıklı yol ayrımında meydana gelen kazada yürekler ağızlara geldi.
Olayda, Çorlu istikametine seyreden Augustin Z. idaresindeki Kosova uyruklu plakalı tır, kırmızı ışıkta duran Sercan Y.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Sercan Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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