Tekirdağ'da motosiklet, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

- Tekirdağ'da motosiklet ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
- Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tekirdağ'da Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde sol şeritte ilerleyen V.A.'nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen L.M.A. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma sonrası motosikletten düşen sürücü V.A. ve arkasında bulunan yolcu M.S.M. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAMERALARA YANSIDI
Kamyonet sürücüsü L.M.A., "Hiç durmadan geldiler, frene bile basmadan ‘güm' diye vurdular" dedi.
Öte yandan feci kaza anbean kameralara yansırken kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.