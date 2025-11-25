Abone ol: Google News

Tekirdağ'da motosiklet, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kent merkezinde sol şeritte seyreden motosikletlinin kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kameraya yansıdı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 17:53
  • Tekirdağ'da motosiklet ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
  • Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
  • Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'da Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde sol şeritte ilerleyen V.A.'nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen L.M.A. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonrası motosikletten düşen sürücü V.A. ve arkasında bulunan yolcu M.S.M. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAMERALARA YANSIDI

Kamyonet sürücüsü L.M.A., "Hiç durmadan geldiler, frene bile basmadan ‘güm' diye vurdular" dedi.

Öte yandan feci kaza anbean kameralara yansırken kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

