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Tekirdağ'da motosiklet sürücüsünün takla attığı kaza

Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA İHA
01.08.2025 20:13

31 Temmuz Perşembe gecesi saat 23.00 sularında Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Pınar Bulvarı’ndan İstiklal Caddesi’ne dönüş yapan K.K. yönetimindeki otomobil ile bulvar üzerinde seyreden A.B.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

SÜRÜCÜNÜN MOTOSİKLETLE TAKLA ATTIĞI ANLAR

Çarpışmanın etkisiyle takla atan motosikletin sürücüsü A.B. yere savruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.B., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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