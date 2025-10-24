Tekirdağ'da otomobile giren kedi, basınçlı havayla kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda, park halindeki bir otomobilden kedi sesi geldiğini fark eden araç sahipleri, sesin aracın arka lastik kısmından geldiğini belirledi.

VATANDAŞLARIN KURTARMA ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

Kediyi çıkarmak isteyen vatandaşlar uzun süre uğraştı; bölgeye mama bırakıldı ve cep telefonlarından kedi sesi dinletildi. Ancak inatçı kedi, tüm çabalara rağmen yerinden çıkmadı.

İTFAİYE HAVA ÜFLEYEREK MÜDAHALE ETTİ

Durum üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Otomobilin alt kısmının düz olması nedeniyle kedinin sıkıştığı alana ulaşmak zordu. Ekipler, hava tüpüyle dikkatlice hava üfleyerek kediyi dışarı çıkardı.

KEDİ SAĞ SALİM KURTARILDI

Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasının ardından kedi çıkarıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kedi, ekipler tarafından barınağa götürülürken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.