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DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Caddesi'ndeki bir düğün salonunun önünde Fatih Suvar, otomobilini park ettikten sonra indi.

Aracının bagajına yönelen 38 yaşındaki Suvar, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Suvar'ı baygın halde yerde yatarken görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Suvar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatih Suvar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suvar'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

Öte yandan Suvar'ın fenalaştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.