Tekirdağ'da servis minibüsleri çarpıştı: 18 yaralı

İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyreden K.B. isimli işçi servisi sürücüsü, Çorlu Yolu Veliköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan servis minibüsü, karşı yönden gelen C.A. yönetimindeki 59 AHA 513 plakalı işçi servisi ile ışıklarda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki minibüs de savruldu.

18 YARALI

Kazada araçlarda bulunan 18 işçi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleriyle itfaiye ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçileri sıkıştıkları yerden kurtarırken 112 ekipleri de olay yerinde ilk müdahalesini yapmasının ardından hastaneye sevk etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

18 işçi, yaralanarak ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle jandarma ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, başlatılan incelemenin de sürdüğü öğrenildi.