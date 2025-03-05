Tekirdağ'da silahlı kavgada seken mermi can aldı

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan C.P. ve S.Ö. ile M.C.U., cami önünde karşılaşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.U., yanındaki silahla C.P. ve S.Ö.'ye ateş açtı.

Silahtan çıkan mermilerden biri o sırada cami önünde bulunan 19 yaşındaki down sendromlu M.N.A.'nın kalbine isabet etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan genç, buradan özel bir hastaneye sevk edilse de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M.N.A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen M.C.U.'yu bir merada saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.