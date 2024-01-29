Tekirdağ'da SMA hastası bebeğin yardım kumbarasını çaldılar Kapaklı ilçesinde girdikleri iş yerinden SMA hastası bebeğe yardım kumbarasını ve kasadaki 16 bin 700 TL'yi çalan 2 kişi yakalandı.

İHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Vatan Mahallesi Plevne Caddesi'nde bulunan bir iş yerine giren 2 hırsız, tezgahta bulunan SMA hastası bir bebeğe ait yardım kumbarasını ve kasada bulunan 16 bin 700 TL'yi çaldı.

Hırsızlar, kamera kayıtlarıyla tespit edildi

İş yeri sahibi olayı bildirince harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları aracılığıyla hırsızlık olayını S.K. ve E.K. adlı şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yakalanan 2 hırsızdan biri tutuklandı

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatan polis ekipleri, kısa sürede 2 hırsızı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K.'ya adli kontrol kararı verilirken, E.K. isimli şahıs tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)