Tekirdağ'da SMA hastası bebeğin yardım kumbarasını çaldılar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Vatan Mahallesi Plevne Caddesi'nde bulunan bir iş yerine giren 2 hırsız, tezgahta bulunan SMA hastası bir bebeğe ait yardım kumbarasını ve kasada bulunan 16 bin 700 TL'yi çaldı.
Hırsızlar, kamera kayıtlarıyla tespit edildi
İş yeri sahibi olayı bildirince harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları aracılığıyla hırsızlık olayını S.K. ve E.K. adlı şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti.
Yakalanan 2 hırsızdan biri tutuklandı
Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatan polis ekipleri, kısa sürede 2 hırsızı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K.'ya adli kontrol kararı verilirken, E.K. isimli şahıs tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış