Abone ol: Google News

Tekirdağ’da trafik denetimi

Tekirdağ'da gerçekleştirilen trafik denetiminde 80 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 5 sürücüye toplam 50 bin 512 TL para cezası uygulandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 09:27
Tekirdağ’da trafik denetimi
  • Tekirdağ'daki trafik denetiminde 80 araç kontrol edildi, 5 sürücüye 50 bin 512 TL ceza verildi.
  • Denetimlerde kimlik, ehliyet, ruhsat, sigorta ve muayene belgeleri incelendi; hız, alkol ve cep telefonu kullanımı gibi konular kontrol edildi.
  • Emniyet yetkilileri, denetimlerin düzenli sürdürüleceğini ve trafik kurallarına uyum çağrısını yineledi.

Trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla Tekirdağ'da uygulama yapan ekipler; sürücülerin kimlik, ehliyet, ruhsat, sigorta ve muayene belgelerini inceledi.

Denetim sırasında ayrıca emniyet kemeri, hız, alkol ve cep telefonu kullanımı gibi konularda da kontroller yapıldı.

İDARİ PARA CEASI KESİLDİ

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca, çeşitli maddelerden toplam 50 bin 512 TL idari para cezası kesildi.

Uygulamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için denetimlerin kent genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini belirtirken, sürücülere trafik kurallarına titizlikle uymaları çağrısında bulundu.

3. Sayfa Haberleri