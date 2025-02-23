TEM Otoyolu’nda 5 araç birbirine girdi
İHA

Bugün saat 16.00 civarında, İstanbul TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde Ankara yönünde ilerleyen 34 LZ 3279 plakalı otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle aniden frene bastı.

ARKADAN GELEND 4 ARAÇ BİRBİRİNE ÇARPTI

Bu sırada arkadan gelen 41 AAV 919, 35 CJF 062, 34 HOS 647 ve 34 MMF 519 plakalı 4 araç birbirine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü