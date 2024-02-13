Tokat merkez Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda geçtiğimiz günlerde ehliyetsiz sürücü Berkay Polat (16) yönetimindeki motosiklet, yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada Eray Tezen idaresindeki otomobil, motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Berkay Polat ile arkasındaki Hasan Ertekin (17), yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hastanede can verdi
İlk müdahalenin ardından yaralılardan Hasan Ertekin, Tokat Devlet Hastanesi'ne; Berkay Polat ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Berkay Polat, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirdi.
Kazanın ardından gözaltına alınan Eray Tezen ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazanın akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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