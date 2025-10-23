Tokat’ta 1 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tokat’ta jandarma ekipleri, iki şüphelinin bandrolsüz makaron getireceği yönünde aldıkları istihbarat doğrultusunda operasyon başlattı. Adli mercilerden alınan arama kararının ardından şüphelilerin kullandığı araç, Yeşilyurt ilçesi girişinde durduruldu.

PİYASA DEĞERİ 1,2 MİLYON LİRA

Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün ve tütün mamulleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini duyurdu.